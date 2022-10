Estudiante de Jalisco se suicida tras sufrir bullying por parte de su profesor

JALISCO.- El pasado 27 de septiembre en el municipio de El Arenal, Jalisco se reportó que el joven de 17 años, Jorge Alejandro, se quitó la vida a causa del constante maltrato psicológico que recibía de parte de un docente.

Jorge era estudiante en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y se reporta que su profesor Edgar Romero, también llamado “Gondo”, solía acosarlo dentro del salón de clases con burlas y comentarios incómodos sobre su sexualidad ya que Jorge Alejandro se consideraba parte de la comunidad LGBT+.

En una carta que dejó antes de morir, el joven explica la razón por la que decidió quitarse la vida y denuncia las acciones de su profesor.

¿Hay personas malas? Sí, Gondo, ese "maestro" me hizo la vida imposible. Es un asco de persona, una porquería de persona. Yo no soy así pero le deseo lo peor. Seré sincero. Por su culpa, llegó el momento en donde perdí el interés a la escuela. No digo que él me enfermó, yo siempre viví así, pero sin duda, él hacía que yo me sintiera peor, relata el joven en su carta.