"Estoy totalmente de cuerdo, me parece que es de la inquisición estas medidas de querer cambiar la orientación sexual de una persona con terapias": Claudia Sheinbaum.

CIUDAD DE MÉXICO. - Respecto a la recién nombrada Ley contra los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o la Identidad de Género, la jefa de Gobierno capitalino, comentó, que los tratamientos de las "terapias de conversión" no corresponden a los sistemas de salud del siglo XXI.

Nos parece que son medidas que no corresponden a una ciudad de derechos, me parece bien que el Congreso no reconozca esta terapias, porque no corresponden al conocimiento científico, a los derechos a las libertades.