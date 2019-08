Estoy en contra que se abran procesos a ex presidentes: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Aunque se podría convocar a una consulta para preguntarle a los mexicanos si desean juzgar a los ex presidentes de la República, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él está en contra.

Yo adelanto que estaría en contra de que se abran procesos a ex presidentes, pero no puedo evitar, si así lo quiere la gente, que se haga la pregunta y lo mío sería un voto nada más. No quiero que se abran esos procesos porque considero que tenemos que poner un punto final y comenzar una etapa nueva”, dijo.