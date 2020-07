"Estoy divorciada del PRI": Nancy Sánchez, senadora suplente de Vanessa Rubio

CIUDAD DE MÉXICO.- Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, senadora del Partido Revolucionario Instittucional (PRI) afirmó que está divorciada de este partido, después de que la legisladora Vanessa Rubio Márquez, de quien es suplente, pidió licencia de su escaño para dedicarse a la academia y a la consultoría fuera de México.

Esto en entrevista telefónica con Milenio TV ayer 16 de julio, declaró:

Yo renuncié al PRI el año pasado, renuncié por razones muy personales. No estoy afiliada a ningún partido político. Apoyo al gobierno de Jaime Bonilla, es cierto, como independiente y lo respeto mucho; cuando yo tomo una decisión, no hay vuelta. Lo que pasó con el PRI es como un divorcio muy doloroso, fue un divorcio doloroso. Pero ya pasó, ya pasó".

Actualmente, Sánchez Arredondo se desempeña como funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Baja California.

Asimismo, la política de 54 años agregó que hasta el momento no se ha contactado con la exsubsecretaria de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni con otro integrante de la Cámara de Senadores.

No obstante, detalló que se encuentra en diálogo con el partido tricolor sobre su permanencia en el grupo parlamentario, ya que al ser cuestionada sobre su posible integración a Morena cuando asuma el cargo en el Senado, dijo "no hay nada definido, no tengo ninguna invitación, creo que no necesitas estar en ningún partido político para hacer cosas por México y por Baja California".

Ante la pregunta ¿Entonces actuará sin grupo parlamentario?, la legisladora respondió "No tengo ni idea. Esperar a que se den los momentos. Obviamente cuando tomó una decisión no hay vuelta".

Sánchez Arredondo aseguró que esperará a que la senadora Rubio Márquez se comunique con ella y que el Senado le avise la fecha de la toma de protesta.

Sin embargo, la representante suplente por Baja California este viernes emitió un posicionamiento, en redes sociales, donde se lee lo siguiente:

"Que con total convicción y compromiso de servirle a mi país en este importante momento que atraviesa, me encuentro profundamente agradecida por esta oportunidad de sumar mi esfuerzo y dedicación, en aras de construir un México más justo y equitativo para todos. Que agradezco profundamente las atenciones que la Senadora Rubio Márquez, ha tenido con mi persona en todos y cada uno de los cargos que ha ocupado. Siempre con un reconocimiento a su gran calidad humana y profesionalismo que la distinguen. Que igualmente manifiesto mi gratitud por su solidaridad política, su lealtad institucional, habiendo sido el conducto del candidato a la Presidencia de la República por el PRI Jose Antonio Meade Kuribreña, para invitarme como suplente en la fórmula que ella encabezaba al Senado de la República. Deseo a Senadora Vanessa Rubio Márquez, éxito en los nuevos retos que está por iniciar con la certeza de que su capacidad, talento y su honesta conducción en el servicio público y su vida personal, le permitirán seguir ampliando sus conocimientos y ganando nuevos reconocimientos. Que por el momento y en tanto soy convocada por el Senado de la República a incorporarme a las labores legislativas, seguiré atendiendo con dedicación y entrega mi actual responsabilidad institucional, siempre privilegiando mi profundo amor por México y Baja California".

Con información de Milenio