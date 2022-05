"Estos últimos cuatro días me he sentido mal": Hospitalizan a papá de Yolanda Martínez

NUEVO LEÓN, México.-José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda Martínez Cadena, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 31 de marzo, fue hospitalizado por problemas de presión alta.

A través de un audio que compartió en un grupo de WhatsApp en el que comparte información sobre sus actividades para tratar de localizar a su hija, Gerardo Martínez indicó que no se ha sentido bien de salud.

Estos últimos cuatro días me he sentido mal, pero de alguna manera no lo había manifestado a nadie porque no quería parar mi búsqueda, pero pues aquí estamos”, mencionó el padre de familia.