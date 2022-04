Estos son los puntos que México puso sobre la mesa en reunión con John Kerry

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los puntos que se expusieron ayer durante la reunión con John Kerry, enviado especial Presidencial para el Clima de los Estados Unidos e inversionistas de esa nación en Palacio Nacional.

Se les explicó el porqué de esta iniciativa y al parecer se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias. No es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”, dijo.