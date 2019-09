Esto es catalogado como acoso sexual y probablemente tú no lo sabías

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar de que son cada vez más las mujeres que se atreven a denunciar el acoso sexual, aún hay muy poco conocimiento sobre qué actos se pueden considerar dentro de este delito.

Recientemente la actriz Aleida Núñez reveló que sufrió mucho durante una relación con un hombre.

Una sicóloga consultada por la actriz le confirmó que cuando su anterior pareja la obligaba a tener relaciones sexuales sin su consentimiento era en realidad una violación.

Entonces yo me quedé fría porque en realidad sí, cuando tú ya no tienes ni las ganas ni el amor ni nada, entonces fue una violación (…) Yo no quería (tener relaciones), él me obligó algunas veces”, puntualizó.

¿Qué puede ser catalogado como acoso sexual?

Existen diferentes definiciones legales de acoso sexual en diferentes países y jurisdicciones, pero las formas más comunes de acoso sexual incluyen:

Contar chistes sexuales o sucios

Mostrar o distribuir dibujos o fotos sexualmente explícitos

Cartas, notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, o material de naturaleza sexual

""Clasificar"" a la gente en razón a sus atributos físicos

Comentarios sexuales sobre la ropa de una persona, su anatomía, o miradas

Silbar

Sonidos o gestos sexualmente sugestivos como ruidos de succión, guiños, o movimientos pélvicos

Amenazas y sobornos directos o indirectos para una actividad sexual no deseada

Pidiendo repetidamente a una persona una cita, o tener relaciones sexuales

Insultos, tales como perra, puta o zorra

Mirar de una manera ofensiva (mirar a los pechos de una mujer, o las nalgas de un hombre)

Preguntas no deseadas sobre la vida sexual personal

Tocamientos, abrazos, besos, caricias o roces no deseados

El acoso a una persona

Tocarse a sí mismo sexualmente para que otros lo vean

El asalto sexual

Abuso

Violación

¿Cómo se clasifica de acuerdo a lo grave?



No todos los tipos de acoso son iguales ni la gravedad es la misma, sin embargo, ningún acoso es positivo para la víctima, la cual puede sentirse desprotegida, confundida, intimidada y asustada. Veamos la gravedad del acoso:

Leve: Expresiones verbales vejatorias o de índole sexual que pueden ir desde chistes o mofas hasta piropos, peticiones repetidas de citas que siempre son renegadas, acercamientos no adecuados ni consentidos, etc.

Grave: situaciones directa con un nivel alto de contenido sexual (chantajes sexuales, petición de favores sexuales, ridiculizar a la víctima), contactos físicos no permitidos.



Muy grave: presión verbal directa, contactos físicos como abrazos y/o besos no consentidos, tocamientos, caricias, acorralamientos, seguir a la víctima, intimidación directa para conseguir favores sexuales, relaciones sexuales por miedo a consecuencias, agresión sexual, despidos o castigos por no responder de manera que el acosador quiera, etc.

Las consecuencias del acoso sexual podemos clasificarlas en:

Psicológicos

Sensación de intimidación y de estar siendo presionadas

Inseguridad, inquietud, desgana para ir al trabajo

Justificaciones y minimizaciones de lo que ocurre

Aceptación del acoso e incluso realización de actos sexuales por miedo a las consecuencias

Sentimiento de impotencia, indefensión aprendida, puesto que creen que no pueden hacer nada ante la situación

Sentimientos de humillación

Culpa y vergüenza

Baja autoestima

Miedo, irritabilidad, estrés, malestar, tristeza

Incapacidad para contar lo que está ocurriendo

Sensación de estar loco, de abandono y soledad

Desánimo y confusión

Depresión

Rabia intensa

Ansiedad

Físicos

Dolores de cabeza, musculares.

Cambios en el apetito

Dolores de barriga

Náuseas y vómitos

Insomnio

Todos los síntomas de la ansiedad y el estrés

Disminución del sistema inmune

Enfermedad física.

Con información de El Universal y Psicología Madrid