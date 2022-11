"Estiman cerca de 1.2 millones de personas en la marcha de AMLO": Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum dijo que marcharon cerca de 1.2 millones de personas con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue una marcha histórica con el presidente @lopezobrador_ Cuatro años de transformación. Saldo blanco. No se rompió ni un vidrio. Me informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estima cerca de 1.2 millones de personas”, comentó la jefa de Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a marchar y fue arropado por cientos de miles de personas como solía hacerlo en su época de opositor, entre las que caminó durante horas.

Mexicanos de toda la república marcharon con espíritu festivo por la Ciudad de México que, desde la madrugada y hasta entrada la tarde, tuvo sus principales avenidas atestadas de centenares de autobuses que arribaron del norte y sur del país.

Al frente iba AMLO como pez en el agua, un político que antes de llegar al poder lideró algunas de las mayores manifestaciones de este siglo en México.

No faltaron a la cita políticos con aspiraciones políticas locales, estatales o presidenciales, entre ellos tres aspirantes a suceder al presidente en 2024: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la alcaldesa capitalina, Claudia Scheinbaum.

Tampoco los fanáticos, como Alberto Cervantes, que viajó desde Los Ángeles y llevaba el rostro del mandatario tatuado en el brazo.

Otros eran más críticos, como Lorena Vaca, que con una bandera de la comunidad LGBTQ pedía mayor atención para mujeres y transexuales.

Hay cosas en las que no estamos de acuerdo... pero eso no significa que no apoyemos el proceso de la Cuarta Trasformación”, señaló Aurora Pedroche, miembro de un sector de Morena que cuestiona a la dirigencia del partido pero apoya al presidente.