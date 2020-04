"Este Domingo de Ramos ha sido el más triste", vendedora de palmitas

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- Desde hace 20 años Marina coloca su puesto de "palmitas" como cada Domingo de Ramos afuera de la Parroquia de "San José" en ciudad Nezahualcóyotl.

Este año la vendimia ha sido muy particular, pues ocupa tan sólo una esquina de la jardinera afuera de la iglesia, la cual lleva un par de semanas cerrada a causa de la pandemia de Covid-19, la vendedora refiere que "este domingo ha sido el más triste sin gente con sus palmas".



De todas las parroquias de la zona, Marina es prácticamente una de las pocas personas que sin importar la emergencia sanitaria colocó su puesto de palmitas desde las 6:30 horas, asegura que en otros años después de la misa de las 12:00 horas ya llevaría unos 600 ramitos vendidos, pero este domingo sólo ha vendido unos cuantos.



No hubo misa de ramos, la ceremonia se llevó a cabo por Facebook a las 10:00 de la mañana, la gente ya no acude a la iglesia porque desde hace semanas nadie puede entrar, todo es por Internet", aseguró la vendedora.



Marina señala que otro de los problemas que tuvo que sortear fue conseguir material para elaborar sus ramitos y se las ingenio con lo que había para poder salir a vender. "No se vendió palma, los camiones no pudieron pasar al mercado de flores de Jamaica, donde lo compro, como no es artículo de primera necesidad, no lo dejaron entrar a la ciudad", puntualizó.



A la venta, la acompañan su mamá y hermana, mientras una ayuda en la elaboración de los ramos, la otra conmina a los pocos transeúntes que aparecen por la acera a comprarlos "lleve su ramito de a 10, no deje de llevar su ramito de a 10", repite una y otra vez.



Doña Alicia, madre de Marina, explica lo importante que es decorar las puertas de los hogares con un ramito.



Después de bendecirlo se coloca en la parte trasera de las puertas y en días donde hay tormenta se puede quemar para calmar los truenos, es milagroso para calmar tempestades y otros deben ser quemados un año después justo para sacar la ceniza que ocupan los sacerdotes para hacer la cruz en la frente el miércoles de ceniza".



Al puesto de ramitos se acerca un potencial comprador, pregunta ¿de a cómo los ramos?, la respuesta es automática casi en coro: de a 10 pesitos.



Don Bardomiano Sánchez, compra dos ramitos, indica que uno es para la puerta de su casa y otro para el altar de su madre fallecida "es tradición en mi casa, es una bendición para los hogares, mis padres me inculcaron esta bonita tradición y la he seguido porque tengo fe".



"Me recorrí varias iglesias porque no hay puesto de palmitas, hoy no importa el precio lo importante era conseguirlas, con esto que está pasado me costó mucho trabajo. De plano me trepé en un mototaxi y me recorrí varias colonias del barrio, me va a salir más caro el gasto de mototaxi que el de las palmas, pero tuve suerte finalmente la conseguí", indicó.