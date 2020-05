"Estamos cremando de 6 a 8 cuerpos diarios y no tenemos descansos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, los trabajadores del crematorio del Panteón Municipal de Nezahualcóyotl tienen jornadas de 12 horas, en las que incineran entre seis y ocho cuerpos.

Desde hace tres años, Juan Carlos Cruz González se convirtió en el responsable técnico de los hornos.

A dónde me pongan hay que aprender a laborar. Aquí nos dieron una capacitación para los hornos. La tomé y me quedé. Hubo cinco personas y yo me quedé, que fue cuando compraron el segundo horno".