Estamos aprendiendo a ser sociedad: Ruiz Healy(.)

La sociedad civil todavía no es factor para lograr un cambio profundo en la vida del País, debido a que aún no ha dado el paso de la convocatoria en redes sociales a la movilización en las calles, aseguró el periodista Eduardo Ruiz Healy.

Expuso que en México la sociedad es muy apática y cree que basta con mensajes de WhatsApp y Twitter para exigir un cambio, sin organizarse para salir a las calles.

No hay una sociedad madura, y no es por culpa de la sociedad, es culpa de un sistema educativo fallido, de un sistema político que durante siglos suprimió nuestros derechos. Estamos aprendiendo a ser sociedad, es la triste realidad”, señaló.

Ruiz Healy, columnista de Grupo Healy, participó ayer en la serie #Diálogos, a través de Facebook Live, en la cual anticipó que una oposición fragmentada y la popularidad que aún mantiene el presidente Andrés Manuel López Obrador influirán para que Morena triunfe en las elecciones de 2021, aunque de forma menos contundente que en 2018.

Refirió que de acuerdo con algunas encuestas, el actual mandatario cuenta con más del 50% de popularidad y, aunque él asegure que no intervendrá en los comicios del próximo año, su figura todavía será determinante.

“No creo que Morena gane las 15 gubernaturas, tal vez repita una mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición está totalmente dividida”, consideró.

UN MAL MANEJO

Ruiz Healy calificó como un mal ejemplo el hecho de que el Presidente de México no utilice cubrebocas y sobre todo que señale que no existe evidencia científica de que esto ayuda a evitar que crezcan los contagios de Covid-19.

Ello debido a que el mandatario es “el guía de millones de mexicanos que le hacen caso”, expresó, y es imperdonable que desestime esta medida.

Afirmó que el Gobierno mexicano no ha enfrentado la pandemia del coronavirus, pero lo atribuyó a que López Obrador “cayó en dos charlatanes”, como se refirió a Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, de manera respectiva.

“Las principales instituciones médicas del mundo, incluida la escuela donde supuestamente estudió su doctorado López-Gatell, han dicho que la mascarilla es la mejor manera para prevenir la dispersión del virus”, puntualizó.

Con respecto al manejo de la crisis sanitaria, también criticó la estrategia del personaje de Susana Distancia y el hecho de que México escalara al cuarto lugar mundial en muertes por Covid-19.

Enfatizó: “A López-Gatell se le ocurrió crear estos personajes infantiles porque ha de creer que somos un País de niños chiquitos”.

Apuntó que hoy se pagan las consecuencias de malos gobiernos del pasado que invirtieron escasos recursos en el sistema de salud y que no se preocuparon por la capacitación de los médicos: “México hizo mal las cosas durante 50 años”.

La emergencia no va a terminar pronto, agregó, porque no hay buenas expectativas con respecto a la vacuna, en el sentido de que aún falta tiempo y que incluso cuando se tenga la dosis no será tan rápida su aplicación para toda la humanidad.

“Somos 8 mil millones de seres humanos. Muchos no se van a querer vacunar, muchos no van a poder. Esto va a seguir, no nos engañemos”, dijo.

LA DÉCADA PERDIDA

Al tocar el tema económico, el editorialista prevé que la crisis actual, dado el manejo que se le ha dado, dejará marcado a México probablemente por unos 10 años, lo que de antemano llamó una década perdida.

“Las empresas tienen que hacer un fuerte análisis de cuáles son sus probabilidades de supervivencia dentro de este clima económico”, exhortó.

Resaltó que la política económica adoptada por López Obrador llevó a México a la recesión antes de que llegaran los efectos de la pandemia por el Covid-19, al enviar malas señales a los inversionistas con las cancelaciones del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y la obra de una cervecera en Mexicali, Baja California.

“El Presidente es drástico, es de todo o nada: O estás con él o estás en contra de él y no entiende que puedes estar a favor de ciertas políticas suyas y de otras no”, manifestó, “creo que se ha hecho un mal manejo de la economía, que ya se venía haciendo desde antes de la pandemia”.

Descartó que el T-MEC vaya a tener un impacto significativo para mitigar la caída de la economía de este año, debido a que algunos de los sectores más golpeados por la pandemia aún no esperan una recuperación.

“Dependemos del turismo, está tumbado”, citó como ejemplo. “Las líneas aéreas creen que hasta 2022 van a ver cambios. Estamos exportando mucho, pero poco y parando la planta productiva”.

Además, Estados Unidos también pasa por una situación complicada por la crisis del Covid, añadió: “Hay millones de estadounidenses viviendo de la ayuda del desempleo”.

AÚN NO ACABA LA CORRUPCIÓN

Eduardo Ruiz Healy también se refirió a la reciente captura de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, hecho que, dijo, no terminará con la corrupción en México.

“El Presidente nos quiere vender la idea de que con Lozoya en la cárcel se va a acabar y se va a dar un gran golpe a la corrupción… No estoy de acuerdo”, externó.

Incluso, puntualizó, no hay garantía de que tener al ex funcionario en proceso derive en alguna sentencia para los involucrados en hechos de corrupción.

“Una cosa es lo que diga Lozoya y otra cosa es lo que la FGR pueda demostrar legalmente. Estos bandidos que operan desde el poder gubernamental, coludidos con bandidos en empresas muy grandes, se asesoran por fiscalistas, por abogados ‘archiconocedores’”, agregó.

El periodista opinó que a Emilio Lozoya se le está tratando como una víctima, por la decisión de mantenerlo en un cuarto de hospital y no en alguna cárcel del País. Y consideró que este y otros casos serán la muestra del compromiso del Gobierno federal contra la corrupción.

“Cualquier cosa que llegue el Presidente, con quien sea, va a demostrar que su lucha contra la corrupción no va en serio”, subrayó. “Una cosa es el discurso mañanero y otras son los hechos”.