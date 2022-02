¿Estafa o método de pago? Usuario en Facebook pide fotos íntimas a cambio de entradas para concierto de Bad Bunny

CIUDAD DE MÉXICO.- La última gira de Bad Bunny enloqueció a todos sus millones de fanáticos que se llenaron de esperanzas por tener la oportunidad de escuchar al máximo exponente del reguetón en los últimos años.

Esto se ha visto reflejado en la venta de los últimos días, donde el público mexicano reportó que las entradas de los conciertos se agotaron en menos de treinta minutos y que la mayoría de revendedores tenían precios bastante elevandos, algunos superando los 20 mil MXN.

Ante la gran demanda de boletos, el intérprete de "Bichiyal" decidió consentir a sus seguidres y abrió una segunda fecha para sus presentaciones en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, aumentando las ilusiones de las personas que creyeron que con esto podrían alcanzar entradas, pero tristemente la mayoría señaló que no fue así, pues una vez más los revendedores llegaron primero.

Y durante la mañana del presente jueves 10 de febrero, se realizó la venta general para todo el público en Ticketmaster, pero luego de pasar horas en la fila virtual, algunos usuarios se rindieron, mientras que otros continuaron formados detrás de hasta 100 mil personas que también están en espera de comprar sus boletos para cantar todos los éxitos de la música urbana.

Pese a los varios intentos de los fanáticos del Conejo Malo, algunos entendieron que tal vez tendrían que optar por conseguir sus boletos a través de los revendedores, quienes no dudan en aprovecharse de la admiración de los fanáticos del artista para poner en venta los tickets que van desde los 5 mil pesos mexicanos hasta los 40 MXN por cada uno.

Con intención de tener la oportunidad de ver en vivo al puertorriqueño, algunos usuarios expresaron que también acudieron a grupos en Facebook para ve quiénes estaban vendiendo las entradas, además de hacer uso de la función de Marketplace, donde los internautas ponen a la venta algunos objetos para que otros busquen disponibilidad de este y concretar la venta, por lo que también estuvieron activas algunas publicaciones que vendían boletos para los conciertos, ya sea en Monterrey o en Ciudad de México.

Por ejemplo, una fuente cercana confirmó para el periódico El Imparcial que intentó conseguir sus entradas para ver a su ídolo del reguetón a través de esta función de la red social, pero se encontró con la sorpresa de que el usuario puso en venta un boleto doble con el costo de 30 mil pesos mexicanos, superando sus expectativas, por lo que rápidamente agradeció la atención, pero comentó que no le era posible hacer tal gasto.

Una vez que informó esto, el usuario le mencionó que no tenía que preocuparse por el costo, ya que tenía 'otros métodos de pago' que tal vez le serían más faciles y accesibles, haciendo creer a la interesada que podía conseguir a un menor precio o tal vez a crédito. Para su sorpresa, el vendedor estaba interesado en otra cosa aparte del valor monetario.

La usuaria se dio cuenta de las intenciones y le preguntó qué era lo que realmente estaba pidiendo, a lo que le pregunto si quería fotos íntimas, y la otra parte respondió que sí, que con unas 10 imágenes se conformaba, pero para no verse tan 'desesperado', le dijo que tenía la posibilidad de enviarle 5 ahora y las restantes cuando recogiera el boleto, para que no hubiera 'mal entendidos'.

Al percatarse lo que realmente quería obtener, la joven intentó ver qué tan lejos podía llegar la estafa con tal de obtener sus fotos íntimas y le pidió que primero le mostrara el boleto antes de enviarle lo que quería, pero el vendedor explicó que no podía porque si se los daba, ya no podía sacarlos en físico. Ella respondió que en ese caso, prefería no hacerlo, pero él puso sus condiciones para continuar con la farsa.

Como el usuario no paraba de pedir dichas imágenes "atrevidas", la joven le confesó que no estaba interesada en el trato porque sentía desconfiada de la forma en la que quería hacer la venta, creyendo que la conversación llegaría a su fin y todo quería como una graciosa anécdota.

Sin embargo, el vendedor no desistió en conseguir lo que tanto parecía anhelar y respondió que entendía la situación, pero esperaba que se animara a hacerlo porque "no bromearía con algo así" sabiendo que es fanática de Bad Bunny.