Estados Unidos debe cumplir con inversión: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Estados Unidos debe cumplir con su compromiso de invertir en el desarrollo de los países de Centroamérica, dijo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

El canciller afirmó que en proporción a los 100 millones de dólares que México invertirá este año en los tres países expulsores de migrantes, El Salvador, Guatemala y Honduras, a los estadounidenses les corresponderían 2 mil millones de dólares.

Para nosotros es un compromiso público de Estados Unidos, porque así se acordó, nosotros le vamos a decir que tiene que cumplir”, dijo durante la conferencia de prensa matutina.

La más reciente inversión de México en El Salvador generará 20 mil empleos, los mismos que se generan en un año en ese país.

La administración de Andrés Manuel López Obrador tiene asegurada una inversión de al menos de 100 millones de dólares para 2020 e incluso para 2021 del Fondo Yucatán y se espera, informó el canciller, que se aprueben más recursos para respaldar el plan para disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

“Estamos utilizando la mitad de fondo y tenemos reservas para mantener el 2020 este ritmo y más allá, el 2021”, dijo.

El flujo migratorio ha disminuido desde junio, cuando se firmó el acuerdo con el vecino del Norte para evitar los aranceles para los productos importados desde México, de 144 mil 228 a 87 mil migrantes.

Marcelo Ebrard informó que se prepara una primera Conferencia Internacional de países donantes para el desarrollo de Centroamérica.



En Ciudad Juárez, dijo, darán inicio los trabajos para construir el centro Leona Vicario, para dar servicio a los migrantes que esperan en México una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos.

En total hay 4 mil 700 migrantes trabajando ya en diversas empresas en el Norte del país. Por cada empleo ofrecido a un centroamericano, son 20 para mexicanos, precisó Ebrard.

“Con los repatriados acabamos de poner sobre la mesa que Estados Unidos los ponga vía aérea a los puntos más cercanos a sus lugares de origen, para facilitar su regreso a sus lugares”, dijo.

NO HAY DENUNCIAS CONTRA GUARDIA NACIONAL

El canciller informó que no existen denuncias en contra de elementos de la Guardia Nacional por violación a los derechos humanos.

"No tenemos quejas contra la Guardia Nacional en derechos humanos…la Guardia Nacional no ha cometido ningún acto, hasta ahora, sí hay quejas, pero no respecto a la Guardia”, dijo.

Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), aclaró que existen investigaciones en contra de entre 400 y 500 agentes migratorios.

Hay, explicó, 5 mil 400 empleados en el INM, de los cuales mil 500 son agentes federales de migración.



En respuesta a la convocatoria del gobierno federal, hay 80 agentes que se han dado de alta, precisó.

MÉXICO NO SERÁ TERCER PAÍS SEGURO

El canciller mexicano aseguró que México mantiene la postura de su negativa a convertiste en un Tercer País Seguro.

Ebrard Casaubón aseguró que hubo un descenso en los migrantes que Estados Unidos ha deportado a través de la frontera Norte.

En Tijuana, aseguró, “no llegan ni a 30 al día”.

“En Tijuana hemos visto un descenso muy grande, en Yuma, de lado de Sonora, en Ciudad Juárez están bajando sustantivamente el número de migrantes que se deportan”, dijo

Horacio Duarte Olivares, subsecretario del Trabajo y comisionado para la frontera Norte, explicó, se ha encargado de respaldar la red de gobiernos locales y sociedad civil que existe “históricamente” para dar atención a la problemática de los migrantes.