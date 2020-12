Esta semana habrá acuerdo sobre subcontratación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Esta semana se resolverá el acuerdo entre el gobierno federal y los empresarios sobre la subcontratación, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hoy nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo en un sentido o en otro, pero ya en esta semana se resuelve esta situación que se está dando con la subcontratación, porque estamos dialogando, el propósito es convencer no imponer”, dijo.

El gobierno federal y la Iniciativa Privada (IP) sostienen conversaciones sobre la iniciativa de ley que busca prohibir el outsourcing o la subcontratación.

La iniciativa quedaría pendiente para someterse a votación en el Congreso de la Unión para el próximo año, aclaró.

“Sí se tiene que atender el problema, de eso no hay duda, porque se ha abusado de las normas actuales, eso no se puede permitir, porque significaría complicidad de parte de nosotros, saber que se están violando derechos a los trabajadores y no hacer nada”, dijo.

El mandatario aseguró que “no existe oposición entre los empresarios”, pues “ellos están de acuerdo”.