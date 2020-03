Esta podría ser la carta que la madre de "El Chapo" envío a AMLO, señala el Gordo y La Flaca

CIUDAD DE MÉXICO. - Luego del encuentro entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, surgió la duda con respecto a la carta que la señora le mencionó al mandatario.



Durante su visita al municipio de Badiraguato, Sinaloa, diversos medios captaron el momento en que el presidente de México se acercó a la camioneta que transportaba a la señora María Consuelo para saludarla y mencionarle que ya había recibido su carta, para después retirarse del lugar.



Escenario que provocó los mensajes divididos de la sociedad, pero sobre todo la incógnita por conocer los detalles del escrito mencionado, por lo que los reporteros aprovecharon la conferencia de este lunes con AMLO para preguntarle sobre su contenido, a lo que respondió:

Les voy a dar a conocer la carta, le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos que ocultar, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí, ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo, y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos”.



Y agregó: “Al momento de entregar la carta ahí viene la primera gestión que se hizo y no tuvo éxito, y me pide que ella quiere ver a su hijo. Voy a dar la instrucción para que se hable con la embajada para pedirle lo que la señora solicita, en cuanto a que quiere visitar a su hijo”.



No obstante, el medio “El Gordo y La Flaca”, reveló a través de sus redes sociales el contenido de la carta que Doña María Consuelo le envió al mandatario en 2019.