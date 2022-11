Esperan los restos de Mónica Citlalli para funeral

MÉXICO.- Familiares de de Mónica Citlalli, la maestra de inglés que fue asesinada y cuyo cuerpo fue encontrado ayer a un costado de la autopista México-Cuernavaca en la alcaldía de Tlalpan, se encuentran en espera de recibirla y así despedirse de la hija, hermana y madre de una niña de 11 años de edad que dejó en orfandad.

Mi hermana era una persona muy trabajadora, muy responsable. Ella es una madre muy amorosa, siempre al pendiente de su hija, siempre tratando de buscar lo mejor para ella, para darle una mejor vida a un mejor futuro.

Ella era lo mejor de la vida, ella muy responsable, muy trabajadora, jamás faltaba a sus clases.

Desde muy temprano ella se levantaba a arreglarse, a salir, preparaba sus clases. Constantemente la oías o la veías hablar, sola preparando sus clases. Era la mejor hermana del mundo", contó su hermana Masiel.

De una vivienda de la colonia El Salado, perteneciente al municipio de San Salvador Atenco, salió Monica Citlalli el 3 de noviembre al plantel Quick Learning de la colonia San Juan Alcahuacan, de Ecatepec, a impartir clases, pero ya no regresó con vida.

Desde ese día su familia inició una búsqueda incesante para saber dónde estaba porque nunca faltaba a su casa, donde la esperaba su hija.

"Tuvimos muchísimo apoyo por parte de las autoridades, también tuvimos apoyo por parte de sus amistades, básicamente casi todo lo organizamos sus amistades y yo iniciamos la búsqueda en cuanto ella desapareció iniciamos con el boletín de búsqueda y empezamos a difundir su fotografía por redes sociales", recordó Masiel.



Confirman identidad de cuerpo hallado

Durante la tarde de ayer las autoridades capitalinas y mexiquenses, que trabajaron de manera conjunta, confirmaron que el cadáver hallado en un paraje en el límite de la Ciudad de México y el estado de Morelos era el de la joven madre de 30 años, quien era muy querida por la comunidad escolar donde trabajaba desde hace varios años.

Las últimas horas estuvo en la Ciudad de México y se espera que en el transcurso de este jueves arribe a la morada familiar.

"Nosotros como familia exigimos justicia, que encuentren y que le den prisión a las personas, o la persona que haya cometido este crimen. No, no podemos dejar que se quede por allá afuera y que hagan más cosas y lastimen a la gente, exigimos justicia para esta situación", pidió su hermana.

En la fachada un moño negro fue colocado en señal de luto de la familia y de esa comunidad en la que también era apreciada la maestra de inglés.

Poco sabe la familia del presunto responsable del crimen de Mónica Citlalli.

"Absolutamente nada, no tenemos nada de información. Que nos ayuden a esclarecer este asesinato, que nos den respuestas, queremos respuestas queremos saber qué fue lo que sucedió, por qué, por qué hacerle esto a ella, que era una persona tan tranquila, que no se metía con nadie, que no tenía problemas con nadie.

Se salía de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. No nos cabe en la cabeza cómo pudieron haber hecho eso. No es posible que le hagan eso, siendo ella tan responsable, sin problemas con nadie.

Solamente eso pedimos: justicia, que nos entreguen a los responsables o al responsable de lo que le pasó a mi hermana", clamó Masiel.





