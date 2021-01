Espera AMLO reforma migratoria de Biden al arranque de administración 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que Joe Biden lleve a cabo una reforma migratoria que incluya ayuda para el desarrollo a los países de Centroamérica.

“Ahora en la campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso, eso lo espero y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar. Si esto es así tiene que acompañarse de algo que también le planteé en su momento que es el apoyo a Centroamérica y a México, en cooperación para el desarrollo, que la gente en Centroamérica no se vea obligada a emigrar, él también es sensible a este planteamiento”, dijo.

López Obrador agregó que se debe regularizar la situación migratoria de los migrantes que ya viven en Estados Unidos y se debe llevar a cabo un programa de desarrollo para el bienestar para los países centroamericanos, incluido México.

“Es el camino, no creo que vaya a ser de otra forma. Estoy optimista, por eso espero que el día que tome posesión, el miércoles o posteriormente hable sobre este tema”, dijo.

En cuanto a los migrantes que intentan avanzar por Guatemala, el presidente pidió que cada país ofrezca una alternativa ordenada de conformidad con sus leyes migratorias.

“Que no sea por la fuerza que tomen en cuenta la situación que se está viviendo en lo sanitario, por la pandemia y también que se proteja a los niños, porque vienen muchos niños, niñas. Y lo otro es que no se trafique con la necesidad y la desesperación de los migrantes, que no sean polleros los organizadores de estas caravanas, de los que cobran, los que engañan a la gente”, pidió.