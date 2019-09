Especialistas en educación reprueban entregar plazas a normalistas

CIUDAD DE MÉXICO.-Especialistas en educación advirtieron que entregar plazas a egresados de normales, violaría la Constitución, atentaría contra la calidad educativa, implicaría un alto costo financiero e incluso impulsaría recursos legales contra la acción del mandatario.



Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó que de concretarse la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador habría impactos de orden jurídico y educativo.



Se transgrediría, dijo, el artículo tercero constitucional, recién reformado con la nueva reforma educativa, que estipula que los procesos de ingreso docente se deberán realizar en igualdad de condiciones.



El dar ventaja a los normalistas, apuntó, contraviene la ley vigente. Además, dijo, viola el principio constitucional de que los derechos no deben retroceder, es decir; deben de buscar avances en beneficio de la sociedad.



Refirió el especialista que se podría originar una controversia constitucional que tendría que ser analizada por la Corte.



También consideró que López Obrador, en su afán de reconstruir el pacto corporativo entre la SEP y el sindicato, atenta contra la educación de calidad.



Eso muestra una vocación más clientelar y más política que educativa. Pretende evitar conflictos con las normales, pero no me parece que la solución para ello", opinó.



En tanto, Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), resaltó que se discriminaría a quienes estudiaron en otras instituciones.



"Tú no puedes asumir que todos que entran a la normal tienen la vocación, la capacidad y el interés. Si salgo con 6 de promedio en toda la normal, voy a ser más que un estudiante, por ejemplo, de Pedagogía de la UNAM. ¡No es posible!", expuso.



Jennifer O´Donoghue, directora de Mexicanos Primero, destacó que, además de las repercusiones jurídicas, tendría un impacto económico, porque en el proyecto de presupuesto para 2020 no se prevé un incremento para el pago de la nómina para normalistas.



"Se podría apelar al Poder Judicial, porque no se puede plantear en la ley algo que viola la garantía de igualdad de condiciones que establece la Constitución.



"El poder de decisión está en manos de los legisladores. No está en manos de la CNTE, ni en manos del Presidente", señaló



Nuevo paradigma

El Presidente López Obrador defendió la decisión de entregar plazas automáticas a los egresados de las normales y reconoció que fue su idea.



"Sí, yo lo promoví. Es que, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es un nuevo paradigma. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso lo de los exámenes de admisión.



En su conferencia matutina negó que ha sido presionado por la CNTE.



"A partir de argumentos y de la razón es que, ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo plantee, porque quiero fortalecer la educación pública", sostuvo.



A pregunta expresa, el mandatario negó que la aplicación del pase automático ponga en riesgo la calidad de los docentes que conseguirán una plaza con solo haber cursado la carrera.



"No, no, no. Al contrario, los maestros de México están capacitados. Eso de que no están bien formados los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal", aseveró.