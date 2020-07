Especialistas de la UNAM crean prueba que detecta predisposición a la diabetes en niños

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) desarrollaron una prueba capaz de detectar de manera temprana, mediante tres gotas de sangre, si niños entre 0 y 10 años presentan resistencia a la insulina, lo que podría conducirlos a padecer enfermedades metabólicas en la adultez.

Mediante el boletín DGCS-595, Berenice Palacios González, titular de dicha investigación que se lleva a cabo en la Unidad de Vinculación de la Facultad de Medicina (FM), ubicada en el INMEGEN, precisó que este año comenzaron los primeros exámenes, que consisten en colocar en una tira de papel las gotas de sangre para analizar parámetros como ADN y hormonas, entre otros.

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, en México tres de cada 10 infantes tienen obesidad, lo que los hace más propensos a afecciones como diabetes tipo 2, que en población adulta es la segunda causa de muerte, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, refirió la universitaria.

Detección oportuna de la enfermedad

En 2015, Palacios González se incorporó a la Unidad de Vinculación, donde comenzó a trabajar en la línea de diabetes gestacional, con el propósito de identificar en mujeres embarazadas una huella metabólica antes del diagnóstico del padecimiento.

La investigadora explicó:

Descubrimos que en México no a todas las embarazadas les realizan la curva de tolerancia a la glucosa; entonces, en muchos casos no se diagnostica la diabetes gestacional, y no hay control prenatal ni seguimiento neonatal. En consecuencia, no se registra de manera temprana a individuos con mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad en su vida adulta”.