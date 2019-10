“Eso de que el Presidente no sabe, ¡claro que sabe!”, AMLO sobre condonaciones

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “eso de que el Presidente no sabe, ¡claro que sabe!” sobre las personas físicas y morales que fueron beneficiadas por condonaciones de impuestos durante las dos administraciones pasadas.

Y eso de que el Presidente no sabe, ¡claro que se sabe! ¿Cómo no va a saber? Puede ser que no sepa de una condonación de 100 mil pesos, ¿pero una condonación de 3 mil millones de pesos, de 5 mil millones de pesos?, porque se dieron de ese monto”, dijo.