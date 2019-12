Escándalo de embajador en Argentina es lamentable; no debe haber linchamiento: AMLO

Ciudad de México (GH).-El escándalo diplomático en Argentina es lamentable, pero hay que evitar en caer en linchamientos mediáticos y destruir la dignidad de las personas, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al Presidente sobre la acusación del presunto robo de un libro cometido por Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, en una librería de ese país.

Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo está atendiendo para averiguar qué procede...que no haya linchamientos públicos, políticos”, dijo.

López Obrador pidió que no se afecte ni se destruya la dignidad del embajador, pues “todos cometemos errores”.

Aclaró que hasta el momento no ha hablado con el embajador ni recibido directamente una explicación de lo sucedido, pero será citado a la SRE y se le escuchará “con mucho respeto”.

“No sé de qué se trata, pero sí amerita que se le escuche, con mucho respeto, porque sí es una persona muy reconocida”, dijo.

El embajador, explicó, fue elegido para representar al País por su trayectoria diplomática y académica.

Se trata de una persona con una trayectoria limpia en política exterior. Es importante que se sepa: Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), subsecretario de Relaciones Exteriores, fue legislador”, dijo.

Y siguió: “Fue coordinador del grupo parlamentario del PRD (Partido de la Revolución Democrática), gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tienen que ver con la política exterior, es un hombre mayor; por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria”.

El mandatario narró una anécdota en una librería Gandhi cuando era Jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal.

“Un señor adentro me regaló un libro, no llegó el invitado al que iba yo a entrevistar, me salí con el libro en la mano. Me detuvieron, me pidieron la nota, les dije: ‘Me lo acaban de dar’, me dijeron que no se podía y lo regresé”, contó.

A la semana regresó a la librería y el dueño de Gandhi se disculpó y le regaló 10 tomos de la “Historia de la Ciudad de México” de Fernando Benítez, añadió.