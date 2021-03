“Es una jalada”: Ricardo Monreal desmiente que haya retirado iniciativa contra fumadores en vehículos

CIUDAD DE MÉXICO. - El senador Ricardo Monreal consideró que "es una jalada" decir que retiró su iniciativa para prohibir a las personas fumar en sus propios automóviles, luego de que esta semana ya no apareció en la Gaceta Legislativa. Afirmó que no la presentó, pero continuará enriqueciéndola.

No he presentado la iniciativa, esa es una jalada. No se presentó la iniciativa. La estoy revisando. Lo que le dije es que es una jalada democrática porque sí creo que los niños, mujeres embarazadas no merecen estar inhalando el humo del cigarrillo de quien va en un auto fumando", señaló.