Es una denuncia plagada de falsedades, dice Lavalle Maury al negar acusaciones de Lozoya

CAMPECHE, Campeche.- Reaccionó Jorge Luis Lavalle Maury, a través de su cuenta de Twitter, tras la filtración del contenido íntegro de la denuncia de Lozoya, quien entre sus declaraciones, acusó a varios exsenadores panistas, entre ellos Lavalle Maury de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética y hasta de haber incurrido de actos de extorsión.

“Tal y como afirmé desde el primer momento en que se hicieron públicos diversos señalamientos en mi contra, el señor Emilio Lozoya miente”, insistió y adelantó que se presentará ante la FGE a conocer el contenido la carpeta de investigación.

Con la certeza de que durante mi paso por el servicio público actué siempre con rectitud, me apersonaré a la carpeta de investigación para defender mi honorabilidad”, dijo, y afirmó que Lozoya “no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”.

Sobre el video en el que Rafael Caraveo Opengo, su colaborador desde hace más de dos décadas y, ahora se sabe, también su socio, aparece recibiendo dinero para los presuntos sobornos, Lavalle comentó:

Mi relación personal y profesional con el señor Rafael Caraveo no me incrimina y mucho menos me implica en los hechos y conductas en los que él hubiera participado. Cada quien habrá de responder por sus actos.