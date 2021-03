“Es un juego sucio” dice AMLO de cancelación de INE de candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Como un “atentado a la democracia” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la candidatura a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la de Michoacán.

“Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es anti democrático”, dijo al ser cuestionado sobre ambos casos, los dos del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El INE canceló ambas candidaturas por no comprobar sus gastos de campaña.

“Sí es extraño, porqué antes no lo hacía, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaba y ahora sí se aplican", dijo.

López Obrador recordó que él fue víctima de "esas maniobras, me desaforaron porque no querían que apareciera en la boleta”.

“Yo siempre voy a defender a la democracia, siempre y no voy aceptar de que de arriba por intereses de mafias, por los intereses de los malandros de cuello blanco se pisotee la democracia”, dijo.