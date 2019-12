"Es un insulto", creadora feminista Mónica Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.- La indiferencia no asoma por el Palacio de Bellas Artes. Las posturas, claras, se confirman desde un principio ante el Zapata queer de Fabián Cháirez que forma parte de la muestra Emiliano Zapata después de Zapata: rotundamente a favor o decididamente en contra.



Desde ayer, la divergencia quedó expresada en la nueva cédula que se muestra junto a la pintura La Revolución, acarreando toda la polémica que la persigue desde hace más de una semana.



Al caudillo desnudo, con tacones y sombrero rosa de Cháirez lo acompaña el texto original de la muestra, reivindicando una representación que cuestiona las masculinidades hegemónicas, pero también una enmienda que, para curadores y artistas, resulta un pésimo precedente para la libertad artística en México.



A la letra, la enmienda indica: "Descendientes de Emiliano Zapata expresaron su desacuerdo con esta imagen, por considerar inadecuada la representación de Zapata. Mediante el diálogo entre autoridades de la Secretaría de Cultura y el INBAL, el Museo del Palacio de Bellas Artes mantendrá la obra, basándose en el principio de la protección al derecho de libertad artística y creativa".



Para el estudiante de ingeniería Edson Hernández, quien reside en Veracruz, la controversia lo conminó a destinar una mañana de sus vacaciones en la Ciudad de México para visitar la exposición.



Como muchos otros visitantes a la muestra, cuyos números han aumentado considerablemente a raíz del debate, Hernández tuvo que hacer fila en la entrada del estrecho pasillo donde se muestra la pieza.



Creo que, como joven, crecí ya con otras ideas, con otra idiosincrasia, al contrario de la gente que ya tiene más años. Yo creo que se me hace algo abierto, una pintura que representa la igualdad. Se me hace una onda padre. A mí me gustó", concluye: "No por eso significa que Zapata va a perder la imagen que ha tenido".