"Es un chivo expiatorio", dice AMLO sobre Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue pensando que la ex titular de Sedesol, Rosario Robles, quien es investigada por su gobierno, "es un chivo expiatorio", porque los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba tanto del sector público y el privado.



"Como ya está el proceso iniciando se tiene que concluir, yo sigo pensando lo mismo que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba tanto del sector público, como del sector privado, nada más que ya no les puedo llamar como antes", dijo al ser cuestionado sobre las

investigaciones en contra de la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2018, en entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Rosario Robles "es un chivo expiatorio", y que las acusaciones sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sedesol y Sedatu era un circo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el Presidente recordó que hizo el compromiso de que no íbamos a desatar la persecución, porque no es su fuerte la venganza."Ayer lo dije ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no solo el daño personal, no solo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al País.

"Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006 no estaría el País como está. Ese fraude causó muchísimo daño porque impusieron a Calderón y su primer acto fue declararle la guerra al narcotráfico, sin tener elementos, sin saber, del porqué de la inseguridad y la violencia, fue pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, y eso desató esta violencia que todavía se padece: muertos, fosas clandestinas, desaparecidos, por el fraude del 2006".