"Es mejor la leche que la cerveza": AMLO se mofa de Ricardo Anaya por el tema de las caguamas

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mofó de Ricardo Anaya este domingo.

"Por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, este... así lo recomienda Ricardo Anaya de que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del Sur y del Sureste (para producir cerveza), que hay tanta agua que se padecen de inundaciones", comentó el mandatario.

"Tenemos que convencer de que en Norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua, ¿cómo poner plantas cerveceras en el Norte, sin no tenemos agua en el Norte? Lo mismo en el caso de la producción de leche, no se trata de que se deje de producir, si no ya no seguir ampliando las áreas de cultivo del alfalfa porque significan más agua para producir leche".

AMLO se mofa de Ricardo Anaya: "Aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas", dice en Coahuila. pic.twitter.com/Y6ODNR0W3e — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 28, 2021

AMLO afirmó que lo ideal sería irse a producir cerveza y leche al Sureste donde hay más agua que en el Norte, donde incluso hay inundaciones.

"Esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo neoliberal, que parte del sofisma de que no hace falta la planeación, y que todo hay que dejarlo al mercado: Lo más importante es producir a costa de lo que sea. El Estado tiene que jugar un papel en la planeación para ordenar el desarrollo, entonces, ojalá y en estas regiones podamos que todos, empresarios, productores, campesinos, nos pongamos de acuerdo para establecer límites y recuperar lo que se pueda de lo perdido, como los humedales únicos de Cuatro Ciénegas".

El presidente afirmó que antes eran los empresario los que ponían al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para beneficiarse.

"Nos conviene que haya una separación entre el porder económico y poder político, para que el gobierno represente a todos y no esté al servicio de una minoría, porque en el neoliberalismo estaba tomado el gobierno. En el caso del manejo del agua eran los empresarios más influyentes los que ponían al director de la Conagua, así estábamos, ahora no, la directora de la Conagua es una científica, que tiene mucho amor al agua que no se va a vender, está para cuidar el agua".

López Obrador detalló que no se prohibirá nada, pero sí se pondrán límites por si se quieren aprovechar de las áreas naturales.

"Prohibido prohibir, pero todo tiene un límite, si se quiere arrazar con la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y tomar decisiones porque el pueblo y la vida, la salud, es lo primero".

Lanzan #ConLasCaguamasNo contra Ricardo Anaya tras spot

Las redes sociales se volcaron contra Ricardo Anaya por un spot donde criticó el consumo de caguamas.

Y es que Anaya comparó el actuar de Andrés Manuel López Obrador cuando canceló el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco con una persona que gasta su salario en "caguamas".

Es como el compadre que gana 2 mil pesos a la semana y en lugar de pagar, la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se lo gasta en caguamas. No estoy diciendo que se lo robó, pero se lleva de corbata a su familia por gastar en lo que no debe".

Esto le trajo reacciones adversas, pues muchos dijeron sentirse identificados, por lo que hicieron tendencia el #ConLasCaguamasNo.