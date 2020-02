Es inhumano cerrar puertos: AMLO sobre crucero en Cozumel

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El arribo del crucero Meraviglia a Cozumel es un asunto de humanidad y, en caso de que hubiese personas enfermas de coronavirus, el País los atenderá, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sí se aplica un protocolo de revisión, pero no se le puede negar a nadie; imagínense un barco llega y ni siquiera se le permite que atraque, que arribe, que continúe a ver a dónde les permiten atracar. Si se detectara algún caso se atienden. Tenemos información que no existe esa posibilidad, nosotros no podemos actuar de manera inhumana”, dijo.