"Es algo que incluso me produce pena", AMLO sobre polémica 'Ley Bonilla'

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- La polémica alrededor de la llamada “Ley Bonilla” en Baja California es algo “que me da pena”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre la consulta ciudadana que se realizará el domingo para preguntarle a los ciudadanos sobre la modificación que realizó el congreso local para ampliar el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.

Es algo que incluso me produce pena, me da pena, porque no debe estarse discutiendo sobre estos asuntos. Hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes, y lo que resuelvan las autoridades. Ya no es el tiempo de antes”, dijo.

Y agregó: “No tolero de nadie, el que se viole la Constitución, la letra, el espíritu de la Constitución, yo soy partidario de la democracia, ese es mi punto de vista”.

López Obrador consideró que el poder Judicial debe ser el que resuelva la controversia sobre el mandato de Bonilla Valdez y que no desea entrometerse en el asunto.

“Debe haber una instancia legal que resuelva sin presiones de ningún tipo y todos apegados a esa decisión. No estar con chicanadas de ningún tipo, no retorciendo. Si se está pisoteando la ley no debe de permitirse; si es buena o no es buena la consulta que se haga la consulta, que todo el mundo se exprese, se manifieste”, dijo.