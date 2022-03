Ernesto Zedillo dice que hay "ola de gobernantes populistas e ineptos"

CIUDAD DE MÉXICO.-El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), criticó la “ola de gobernantes populistas e ineptos” que convirtieron la gestión de la pandemia de Covid en “un desastre”.

“Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida -gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos- de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos”, expresó Zedillo.

El ex mandatario no mencionó nombres de presidentes, pero afirmó que debido a la gestión de este tipo de líderes, el Covid-19 tuvo un impacto desastroso en la región: aumentaron el desempleo y la pobreza, hubo altas tasas de mortalidad y en varios países se registró una contracción del 6.9% en sus economías.

“Reaccionaban jugando a las cartas de la división, la demagogia y el populismo”, dijo. "Incluso, detuvieron y revirtieron reformas estructurales adoptadas en el pasado y que faltarán para favorecer el desarrollo de nuestros países”.

Para Zedillo, se requieren reformas laborales, económicas y en materia de seguridad social que ayuden a atraer inversiones.

Ernesto Zedillo rescató a los bancos con el Fobaproa y luego trabajó en banco rescatado: AMLO

Andrés Manuel López Obrador señaló que Ernesto Zedillo después de rescatar a los bancos con el Fobaproa, el ex presidente se fue a trabajar a uno de los bancos rescatados.



También dijo que el ex mandatario fue asesor de una empresa que fue favorecida con la privatización de los ferrocarriles, impulsada cuando fue presidente.



“Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Se rescata a los bancos con el Fobaproa y también trabaja en uno de los bancos rescatados”, dijo el presidente de México en su conferencia matutina.

Tras descartar que no es un asunto personal, el mandatario reconoció que esa práctica es legal, pero no debería serlo, pues un presidente tiene toda la información estratégica del País.

"Eso no se puede hacer, no es un asunto legal, debe ser un asunto legal. Si no es ilegal, es inmoral, entonces esas cosas ya no deben seguir sucediendo y no quedarnos callados. Porque limpiar la corrupción no es solo perseguir a quienes cometen ilícitos o hechos de corrupción, sino también que haya un cuestionamiento público", señaló Andrés Manuel.