Ernestina Godoy, lista para la ratificación pese a “pequeña minoría” que se opone, dice

MÉXICO.- Ernestina Godoy afirmó que está preparada para asumir un nuevo periodo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a pesar de la "pequeña minoría" que se opone. También señaló a los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) que no existe ninguna persecución política en su gestión.

Durante su entrevista virtual en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, como parte de su proceso de ratificación, la funcionaria indicó que de los cinco actores que conforman este proceso, ya tiene el consenso favorable de cuatro: Consejo Judicial Ciudadano, Consejo Ciudadano de la Fiscalía, de la ciudadanía en general y del Jefe de Gobierno.

No obstante, dijo, falta el aval del Congreso, en donde una pequeña minoría no quiere que se mantenga en el cargo debido a su combate frontal a la corrupción.

A ellos y a ellas que se oponen a su ratificación, les recordó que el combate a la corrupción es un mandato constitucional irrenunciable e impostergable: “no vamos a dar marcha atrás”.

En este sentido, subrayó que está lista para continuar en la Fiscalía capitalina porque está convencida de que los cambios que han impulsado han permitido dar justicia a muchas víctimas y a sus familias.

Durante su intervención, la fiscal aseveró que no hay persecución política, ni fabricación de delitos, y que se ha sometido puntualmente a cada una de las etapas de este proceso de ratificación, el cual está establecido en la Constitución y en las leyes locales.

La corrupción no es un derecho y lo reitero, ese no es un derecho que deba ser protegido y resguardado por las instituciones del Estado como ustedes están postulando, no me refiero a todos los diputados, me refiero a esta minoría. No hay perseguidos políticos en razón de sus ideas u opiniones, lo que sí hay son políticos que han utilizado sus cargos para obtener beneficios personales fuera de la ley”, comentó Godoy Ramos.