"Era bien duro": Samuel García cuenta que debía ir al golf para que le pagaran

MONTERREY, Nuevo León.- El senador con licencia Samuel García volvió a colocarse como tendencia de Twitter y los usuarios de redes sociales se preguntaron ahora cuál era el motivo, ya que anteriormente lo ha hecho por polémicas con Mariana Rodríguez, influencer y su esposa, o por protestas como la de Cadereyta.

Sin embargo, en esta ocasión el aspirante a la gubernatura de Nuevo León fue blanco de comentarios por un fragmento de una entrevista en la que relata "lo duro" que era recibir pagos, pues enfatiza que los sábados debía irse al golf y "resistir" 18 hoyos.

Era bien duro porque me decía: Si quieres que te pague la semana te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana”.

Agrega que los viernes salía y volvía a la una de la mañana a casa en sábados, por lo que debía madrugar a las cinco.

"Odié el golf, lo odié, olvídate", sentenció.

Pobrecito NENE rico,sufriò tanto andar con papi en el golf,pendejo!que va a saber de sufrimiento?

Sufrimiento es:

Comer tortilla con sal

Levantarte a las 4 de la mañana e ir a traer agua cargando en botes

Vivir en una casa de sacate

Eso si es sufrir



pic.twitter.com/kJKJUSnIXO — KOLI MAN (@koliman66) December 10, 2020

Ante esto, los Usuarios de Internet también recordaron la ocasión en la que Mariana Rodríguez contó a sus seguidores todos "los obstáculos" que le han tocado vivir, y estaban relacionado con sus chanclas o su iPhone.

''A los que hace un año se acuerdan de cuando perdí mis chanclas, se me cayó mi iPhone en la Marina, cuando se me cayó el san Benito ... que aquí tengo. No sé, todos los obstáculos que me han tocado vivir y que ustedes han sido parte de ellos, y de mis momentos más contentos y felices''.