Era García Luna el “dedo chiquito” de Felipe Calderón: AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a los presuntos nexos que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, tuvo con los cárteles de la delincuencia, fue el “dedo chiquito” del ex mandatario, Felipe calderón, señaló durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal comentó que el pasado lunes “se le salió” decir que durante el sexenio del ex panista en México hubo “narco-Estado” ya que él no llega con un guión a sus conferencias.

“Yo no creía en eso, no le daba entrada, pensaba están volando, es desproporcionado, no es así, son ineptos, corruptos, no quieren al pueblo, pero narcoestado ya son palabras mayores, pero antier me salió, es decir, por qué no si él estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas; es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República; porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón”, dijo el mandatario.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que no es normal que un secretario de Seguridad tuviera un cierto estilo de vida, como tener departamentos en Miami, Estados Unidos.

¿Cómo un secretario de seguridad pública, un policía llega a tener departamentos en el extranjero, en Miami, porque ese estilo de vida? Una gran descomposición. Entonces vamos a que la gente conozca todo esto para que no vuelva a repetirse nunca jamás. Estábamos en estado de defensión”, dijo.

Con información de Milenio y El Universal