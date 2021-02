Epigmenio Ibarra propone que Enrique Krauze y Aguilar Camín regresen dinero recibido del erario para comprar vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.-Epigmenio Ibarra propuso que los escritores Enrique Krauze y Aguilar Camín regresen dinero recibido del erario público para comprar vacunas.

"Propongo a Enrique Krauze y a Aguilar Camín que, para “salvar vidas”, regresen todo lo que han recibido del erario en las últimas décadas. Suscripciones, contratos, asesorías... para pagar vacunas", escribió el productor en Twitter.

Esto, luego de que los intelectuales solicitaran al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar temporalmente las obras empblema de su sexenio y el dinero dedicarlo a adquirir las vacunas necesarias contra la Covid-19.

El plan de Krauze y Aguilar Camin para “salvar vidas” (las suyas). Piden a @lopezobrador_ cancelar las grandes obras de infraestructura. Después de hacer el ridiculo descalificando la vacuna rusa estos “epidemiologos” consideran qué hay que detener la transformación del país. pic.twitter.com/7oiP43AsfG — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 8, 2021

"Aguilar Camín y Krauze recomendaron a oposición unirse"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los escritores e intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze recomendaron a los partidos de oposición, unirse para que "no ganáramos en la próxima elección el Congreso".

"Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que no ganáramos en la próxima elección el Congreso, porque ellos quieren seguir manteniendo al régimen de corrupción", dijo.

En su regresó a la mañanera, tras padecer Covid-19, el presidente López Obrador criticó que cuando se llevó a cabo la Reforma Energética hicieron un festín: "hasta recibieron sobornos los exlegisladores de esos partidos, está probado, entonces eso es lo que quieren".

Reclamó que hace poco, ese "grupo" votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión para adultos mayores.

Repites una mentira.He cumplido con todas y cada una de mis obligaciones fiscales.Puedes hacer una investigación seria, acudir al @SATMX y revisar mi expediente.Mi propuesta es seria; regresa todo lo que recibiste del gobierno a lo largo de décadas; alcanzará para muchas vacunas. https://t.co/xJcBef4LrH — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) February 9, 2021

"Entonces para qué quieren tener la mayoría en el Congreso, para que el Presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo, para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio", señaló.

Antes, el presidente López Obrador llamó a Aguilar Camín y Enrique Krauze los dos "jefes de jefes" quienes controlaban la "intelectualidad" para recibir una beca.

"Como la intelectualidad en el Porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella", refirió.

AMLO rechaza petición de cancelar temporalmente megaproyectos

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de intelectuales, científicos y sociedad civil de cancelar de manera temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, con el objetivo de que ese dinero sea invertido en vacunas.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre la carta de este grupo de la sociedad.

-"¿Hoy le piden que cancele sus proyectos?"

-"No hace falta, como vamos a cancelar el Tren Maya y las refinerías, no, sí generan empleos, si van a impulsar el turismo, el sector energético, no hace falta, nada, más con recortar el chayote, que ya no haya esto".

El presidente López Obrador refirió que con el "subsidio" que los pasados gobiernos pagaban a las revistas de Héctor Aguilar Camín y Enrique Kruaze alcanzaría para un millón 37 mil 500 vacunas de Pfizer.

"Esto ya se aplica no solo a ellos, sino en general… eran como ocho o 10 mil millones de pesos, por eso cuando se enojan y dedican artículos y columnas, hay que aguantar porque son vacunas y becas", dijo.