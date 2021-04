Epigmenio Ibarra acusa que videos de vacunaciones falsas podrían ser montajes de la derecha

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de la viralización de los videos en donde se captaron casos de vacunas falsas en distintas ciudades del País, Epigmenio Ibarra señaló esta mañana a través de su cuenta de Twitter que dichas grabaciones puedan ser un montaje por parte de la derecha.

El periodista argumentó que la derecha está "acostumbrada a hacer cosas repugnantes", por lo que aquellos casos registrados podrían ser organizados "tal como la DEA".

La derecha, acostumbrada a hacer “cosas repugnantes”como lo establece la directiva de operaciones encubiertas de la CIA,bien pudo haber organizado la falsa vacunación de una persona y hacer un montaje;uno más de esos en los que un “periodista” y una televisora tienen experiencia. — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) April 5, 2021

Casi una hora después, Ibarra agregó que estos actos son "criminales y suicidas":

Criminal y suicida, por parte de la derecha conservadora y de la prensa a su servicio, la explotación propagandística de un caso -entre 8 millones- de falsa vacunación que tiene,además, todas las trazas de ser un montaje. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente no se vacune y muera?, cuestionó.

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador también cuestionó la veracidad en los videos de las "vacunas de aire", y tampoco descartó que sea un montaje, ya que él conoce "a un periodista experto en ello".

"Lo que hay que ver es que si no fue montado, porque son capaces de todo. No sé ustedes, pero yo conozco un periodista y a un canal de televisión que era especialista en montajes, entonces no les tengo confianza, me llamó la atención", reiteró en la conferencia matutina de hoy.

Por su parte, Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), consideró que el caso de la vacuna falsa en Zacatenco pudo ser “un error humano” que se vacunara contra el Covid-19 con una jeringa vacía a un adulto mayor en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por lo que, indicó, ya se inició una investigación del caso.