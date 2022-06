Epigmenio Ibarra acusa que el PRI y el PAN cerraron el "verdadero pacto con el narco" hace tres décadas

CIUDAD DE MÉXICO.-Epigmenio Ibarra mencionó que el PRI y el PAN cerraron el verdadero pacto con el narco desde hace más de tres décadas y aún continúan ligados al crimen organizado en muchos estados y municipios que aún gobiernan.

En su video columna para Milenio, el productor de televisión advirtió que debido a dicho pacto es que la violencia que se vive en la República Mexicana podría incrementarse.

A ese pacto, del que la élite periodística no habla, como no habla de García Luna, es que debemos la violencia demencial que aún sufrimos. Una violencia que precisamente porque ese pacto sigue aún vigente antes de disminuir me temo, habrá de incrementarse", indicó.