Envía AMLO carta a Trump por medida de aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador contestó al mandatario de Estados Unidos Donald Trump, quien el día de hoy anunció medidas arancelarias en contra de México: “no quiero confrontación”.

En una misiva dada a conocer por el Presidente de México a través de su cuenta de Twitter expresó: “estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano le expreso que no quiero confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad”.

López Obrador le dice a su homólogo que el tema migratorio, México ha actuado sin violentar los derechos humanos y le recuerda que desde el inicio de su mandato le propuso optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo el problema.

“Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar, en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos, el paso por nuestro País. No estaría de más recordarle que, en poco tiempo, los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional, no forzosa”, dice el Jefe del Ejecutivo en su misiva.

El Presidente de México le dice a Donald Trump que los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas.

“¿Cómo convertir de la noche a la mañana al País de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libtrs de miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío”, dice López Obrador.

El mandatario llama a Donald Trump al diálogo y le pide que recuerde que no le falta valor, ni es un cobarde.

“Recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios:creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la Ley del Talión, en el ‘diente por diente’ ni en el ‘ojo por ojo’ porque, si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos”, indica.

López Obrador invita a Donald Trump a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por siempre, el “bello idea de la no-violencia”.

“Le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atienda a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones”, le pide.

El mandatario finaliza su carta con un: “¡Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho!”.