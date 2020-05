Entrevista: "Reaccionarios pasan del enojo a la incitación al golpe", le dice Epigmenio Ibarra a AMLO: "Sí, pero no hay condiciones", responde

CIUDAD DE MÉXICO.-Los “conservadores” o “reaccionarios” no han podido crear condiciones para un golpe, pues su gobierno cuenta con el apoyo de la población, contestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una primera entrega de su entrevista a Epigmenio Ibarra.

“Incluso, yo siento que pasan del enojo a la conspiración y a la incitación al golpe”, le dijo Epigmenio Ibarra en el último tramo de la entrevista.

“Sí, pero no hay condiciones para eso. No han podido crear esas condiciones. Además nosotros tenemos el poyo de gente. Pudieron derrocar y asesinar a Madero, porque siendo un hombre bueno, demócrata, auténtico, no le dio el tiempo para hacerse de una base social de apoyo. Creo que perdió la oportunidad cuando había buenas relaciones con Zapata y con Villa”, le contestó.

López Obrador aseguró que los “reaccionarios” aún no se articulan bien, pero están tan enojados y de “mal talante” por las acciones de su gobierno en contra de la corrupción, que todos los días lo atacan a través de los medios de comunicación convencionales.

“Hay grupos que se oponen y ahí viene el término reacción, los reaccionarios. Yo creo que todavía no alcanzan a constituir un grupo reaccionario, porque todavía no se articulan bien, desde luego sí están muy enojados, están de mal talento y talante, porque nos están atacan mucho en los medios de comunicaciones convencionales, todos los días”, dijo.

El mandatario recordó que la prensa “jugó un papel deleznable” en el golpe al Francisco I. Madero, porque lo “atacaron mucho”.

"Ahora son situaciones distintas, contamos con el apoyo de la gente que es fundamental. He dicho que cuando el pueblo ya no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a Palenque. No voy a estar a la fuerza…no me interesa el cargo sino es para transformar”, afirmó.

Durante la entrevista López Obrador recordó lo que hicieron los medios con él en 2006: “peligro para México, pero ya no es lo mismo fíjate cómo a la par que se derrumba el modelo económico neoliberal, se cae ese modelo de comunicación que tardó siglos”.

Incluso el mandatario mencionó a periódicos como The New York Times.

“Si el New York Times hace un artículo en contra de México, está bien es un periódico famoso, pero su influencia está muy acotada”, dijo.

Y agregó que aunque sea un diario famoso “si no tiene ética, ya no tiene efecto. Ahora hay medios de alternativos, sobre todo redes sociales”.

La primera entrega de la entrevista que realizó Epigmenio Ibarra al Presidente de la República duró 51 minutos, y en los primeros 38 minutos se hizo un recorrido por los salones de Palacio Nacional, se habló de historia y del combate a la corrupción de la administración de López Obrador.