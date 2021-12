Enrique Alfaro revienta entrevista con secretario de Salud: "No des entrevista"

GUADALAJARA.-El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reventó una entrevista hacia su secretario de Salud, Fernando Petersen.

La reportera Rocío López Fonseca cuestionó al funcionario por la falta de medicamentos para el dolor, y a eso irrumpió Alfaro y le dijo que "no respondiera".

“Fernando, no te enganches ¿Sabes qué? No des entrevista, hoy no hay entrevistas. Siempre jalo con los medios, doy entrevistas y todo, pero hay quien viene nada más a reventar”, detalló.

Te puede interesar: Enrique Alfaro sugiere a periodistas dejar de hablar de delitos en Puerto Vallarta para "no afectar al turismo"

Se molestan reporteros con Enrique Alfaro

La actitud del gobernador causó molestia entre los reporteros a quien acusaron de agredir a la prensa.

"A quien revienta eventos. Yo no reviento eventos, es una falta de respeto para quienes hacemos nuestro trabajo día a día. No gobernador @EnriqueAlfaroR yo hago mi trabajo que es cuestionar e informar. Y ya!", comentó Fonseca.

Agregó:

"Siempre me quedo callada pero hoy no. Tengo 21 años reporteando y 19 en temas de salud, siempre he sido respetuosa de los funcionarios, aunque no siempre he recibido el mismo trato. Siempre pregunto para la gente y por la gente que confía en mi y me comparte sus historias... Yo nunca voy a eventos a "reventarlos" ni NADIE ME MANDA PREGUNTAR NADA".