Enrique Alfaro culpa a la gente por repunte de Covid-19 en Jalisco, y dice que no cerrará comercios

GUADALAJARA, Jaliasco.-Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, regañó a los jalicienses por el repunte de Covid-19.

En un video en redes sociales, el gobernador comentó que los ciudadanos "aflojaron" las medidas y que eso es la causa de que haya más casos de coronavirus en la entidad.

"Pareciera que le perdimos el miedo al virus, la gente paseando como si nada sucediera, incluso muchas personas olvidaron ya la importancia de usar cubreboca, y muchos negocios dejaron de cumplir con las normas sanitarias", comentó Alfaro.

Agregó:

"Aflojamos la disciplina y eso no ha cobrado una factura, nosotros le dijimos a los ciudadanos, pero no hicieron caso, sin embargo, no vamos a cerrar ningún comercio, solo las actividades que generan aglomeraciones, porque si cerramos eso afectaría a la economía".

Alfaro tiene como asesores a los ex secretarios de Salud Salomón Chertorivski y José Narro Robles, quienes hace unas semanas dijeron tener la fórmula para acabar con la pandemia en 8 semanas.

El gobernador Enrique Alfaro reconoce que aumentan de forma acelerada los contagios por Covid-19 en Jalisco. Regaña a los jaliscienses pero asegura que tomó la decisión de no volver a cerrar la economía "porque eso sería terrible". pic.twitter.com/6BJBgIDyvM — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) October 25, 2020

Ayer domingo se registraron 847 contagios nuevos de coronavirus en Jalisco. El acumulado de casos en Jalisco es de 88 mil 168. También se sumaron otras 30 muertes, dando un total de tres mil 887 fallecimientos.