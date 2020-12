Enrique Alfaro: El asesinato de Aristóteles Sandoval es un "golpe fuertísimo" para el estado

JALISCO.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó el asesinato de Aristóteles Sandoval, exmandatario de la misma entidad, como un “golpe fuertísimo” para el estado, y reiteró su compromiso de “ir hasta las últimas consecuencias” en la investigación para dar con los responsables.

Alfaro externó que el asesinato de Sandoval “es un desafío contra el Estado mexicano” y “un reto enorme que obliga a las instituciones a no bajar la guardia” y “mandar un mensaje claro de que no nos vamos a doblar” en video publicado en redes sociales.

Este no solamente fue un duro golpe para su familia, es un golpe fuertísimo para todo nuestro estado, y por supuesto un profundo dolor para mí en lo personal, dijo el gobernador de Jalisco. No sólo fui su adversario político, no siempre nos tocó competir en la cancha electoral. También fui su amigo.