Enfrenta BC oleada de niños migrantes

MEXICALI, BC.-Desde hace dos años, Baja California mantiene una tendencia a la alza tanto en la repatriación como en el tránsito de menores migrantes no acompañados, mexicanos y extranjeros, revelan cifras del DIF estatal.



Los datos indican que en tan sólo en cinco meses y medio del 2019, las sedes del organismo en Tijuana y Mexicali recibieron al 52 por ciento de los menores mexicanos deportados por Estados Unidos y que fueron canalizados por el Instituto Nacional de Migración (INM) de todo el 2018.

Al corte del 17 de junio, el DIF atendió a mil 293 adolescentes mexicanos que viajaban sin un acompañante, cuando la cifra total del año pasado fue de 2 mil 484.



Por otra parte, el número de menores de origen extranjero que viajan solos también va a la alza.

Mientras que en 2017 sólo se recibieron 73 menores, para 2018 aumentó un 65 por ciento, es decir, Baja California acogió a 123 niñas, niños y adolescentes, principalmente originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, y la India.



Del 1 de enero al 17 de junio, el DIF estatal ha albergado a 65 menores migrantes internacionales.



En las entrevistas que nosotros les hacemos a los niños - a todos se les hace la entrevista, aunque depende de la edad-, la gran mayoría sigue comentando dos cosas, que vienen a trabajar o que vienen a reunirse con su familia en Estados Unidos", señaló en entrevista José Luis Martínez Ramírez, coordinador de Albergues y Módulos Temporales del DIF Baja California.



"Lo que ellos nos comentan es que siguen teniendo dificultades (económicas, o de violencia) en sus lugares de origen".



El funcionario explicó que en el caso de los menores mexicanos que son repatriados a México se les da seguimiento hasta que se haga la entrega directa a los familiares, incluso en sus lugares de origen.



"Niños con familia que no logramos contactar, o que no hay forma de acreditar el parentesco, se canalizan a una red de albergues con los que contamos en el Estado para atenderlos, en espera de una reintegración familiar", señaló.



Martínez Ramírez relató que durante las caravanas se atendió a los menores que el Instituto Nacional de Migración (INM) puso a disposición del DIF Estatal.



"Pero no quiere decir que fueron todos los que viajaron en caravana, hay jóvenes que no quieren (ser apoyados por autoridades de Gobierno), aunque una vez puestos a disposición no es que quieran, se trata de apoyarlos", aseveró.



"A veces es complicado, sobre todo con los adolescentes, que han viajado desde sus países y que se sienten independientes", añadió.