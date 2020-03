Enfermeras y doctoras del IMSS sí trabajarán este 9 de marzo, día del paro de mujeres 

CIUDAD DE MÉXICO.-Las enfermeras y doctoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí trabajarán este 9 de marzo, el día del paro nacional de mujeres.

Según su director, Zoé Robledo, esto debido a que su falta afectaría a las personas enfermas, incluidas mujeres que ese día ocuparían atención hospitalaria.

El IMSS no para, no puede parar, que pare significaría afectar a miles de mujeres, significa no atender cerca de 250 mil consultas de especialidad, cerca de 25 mil cirugías y cinco trasplantes de órganos para mujeres, además cerrar guarderías es afectar a otras mujeres y no queremos que haya una doble afectación", afirmó.