Enfermeras: lo que son, lo que hacen y lo que aportan

CIUDAD DE MÉXICO.-Anteponer la vida de los demás a la propia es una vocación para la cual no todos estamos preparados. Además del riesgo cotidiano inminente que esto significa, el cuidado de la salud precisa de un amplio grado de empatía imperante ante cualquier padecimiento o enfermedad.

Porque podemos ser muy buenos técnicos, pero si no tenemos esa sensibilidad y vocación que se requiere para cuidar al otro en la salud, en la enfermedad, difícilmente podríamos decir que somos buenos profesionales de la enfermería. No es fácil ver a otro ser humano sufrir al saber que no hay una cura específica para su enfermedad”, afirma en conversación con Prisma RU de Radio UNAM, Rosa Zárate Grajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM.