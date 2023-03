Enfermera muere por presunta autoliposucción y explotan contra dueño de clínica por forma de deslindarse

CUERNAVACA, Morelos.- Una enfermera de 32 años murió mientras se practicaba una presunta autoliposucción abdominal en Samper clínica estética en Cuernavaca, informó Aristegui Noticias.

Ante la autoliposucción que habría causado la muerte de la enfermera, el dueño de la clínica, el Dr. Rolando Samper Mendoza, se expresó en un video por el que han explotado en su contra, pues han señalado que se deslinda de una “vulgar forma ” de lo sucedido.

El Dr, Samper Mendoza, dueño de la clínica, señala que su trabajadora, llamada Carina, se había practicado por sí misma la liposucción sin su autorización ni permiso, y la acusó de abuso de confianza.

El día de hoy aproximadamente a las 12 me informaron que una de mis enfermeras de nombre Carina, sin mi autorización, ni permiso, con abuso de mi confianza, decidió realizarse una autoliposucción, como consecuencia de los medicamentos que ella se infiltró le dio un paro cardiorespiratorio y falleció. Lamentamos mucho lo que le pasó a Carina”, describe el dueño de la clínica.

Sin embargo, cuando pensó que ya no se escuchaba lo que declaraba usó un lenguaje inapropiado y expresiones que han calificado como “insensibles e inhumanas”.

El médico dice “qué desmadre se armó” y se refiere a la enfermera como “hija de la ching…”, lo que ha desatado molestias y cuestionamientos

Según el Dr. Samper Mendoza, Carina sufrió un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de los medicamentos que se había administrado.

Los hechos tuvieron lugar en una clínica ubicada en la colonia Reforma de la capital de Morelos; pero la respuesta de Samper ha hecho que activistas feministas como Adriana Mujica, integrante del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista (PIAFF), pidan a la Fiscalía indagar el caso a fondo, pues el actuar del médico les parece “sospechoso” y una "falta de respeto".

En primer lugar las decisiones sobre el cuerpo son única y exclusivamente de la mujer, no tiene por qué pedir permiso. Mi cuerpo es mío y solo mío. Pero que salga este médico a dar una explicación con esa rapidez y a afirmar que fue una autoliposucción y acusarla de abuso de confianza, no solo se presta al sospechosismo, si no que es un enorme falta de respeto”,