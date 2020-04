Encuestador del Inegi entre los fallecidos por Covid-19 en Ciudad Juarez

CIUDAD JUÁREZ.- El día de ayer la Secretaría de Salud de Chihuahua confirmó los dos primeros fallecimientos por coronavirus en el Estado, uno de ellos se trata de un verificador del Inegi, informó el Diario de Juárez.



El medio dio a conocer que la víctima fue un hombre de 45 años. Él padecía diabetes mellitus y trabajaba como verificador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se protegía con toallitas desinfectantes y un cubrebocas casero.



Según el diario, fue el pasado 26 de marzo cuando comenzó con los síntomas de tos y fiebre. Diez días después murió por Covid-19 en el Issste de Ciudad Juárez.



En entrevista para el medio, su hijo de 21 años expresó:



"El virus sí es real, tomen los cuidados que son debidos, no se la tomen a la ligera. Infórmense, es verdadero lo que está pasando”.



El hijo de la víctima relató que los síntomas que presentó su padre se agravaron el sábado 28 de marzo, por lo que uno de sus tíos decidió llevarlo a una Similares, donde lo mandaron a hacerse una radiografía de tórax y le dieron que tenía neumonía, que era necesario llevarlo a un Seguro para que lo atendieran mejor.



El joven detalló al Diario de Juárez que su padre fue entubado, le realizaron la prueba del coronavirus, a la cual resultó positiva y tras decirles que iba a requerir visitas, les indican que no podrá recibir a nadie porque se encontraba muy grave y lo habían pasado a Cuidados Intensivos.



El trabajador del Inegi permaneció en esa área del jueves hasta el domingo. Su familia no recibió más información durante esos días hasta que les anunciaron su muerte, dijo el hijo.

Asimismo, mencionó que desconoce dónde pudo haberse contagiado su padre.