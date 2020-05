Encuentran dentro de clóset cuerpo una mujer en Valle de Chalco

VALLE DE CHALCO, Méx.- Luego de someterla y maniatarla, una mujer fue encerrada dentro del clóset de su propia vivienda, en la colonia Santiago de este municipio, donde fue hallada sin vida.

Marco, el propietario del departamento, halló a la víctima después de que ingresó al inmueble tras no obtener respuesta cuando acudió por la renta.

Cerca de las 16:30 horas del lunes, el propietario reportó el hallazgo de la mujer -de unos 30 años- en la casa marcada con el número 45 de la calle Norte 30.

Se toma conocimiento de una persona sin vida del sexo femenino, de identidad desconocida y de aproximadamente 25 a 30 años (…) se encuentra al interior de un clóset, amordazada, atada de los pies y tapada con distintas telas", describieron los uniformados.

--No tenía heridas

Aunque a primera vista no se le apreciaba ninguna lesión, las autoridades sospechan que fue asfixiada. Paramédicos de la ambulancia 497 de Protección Civil diagnosticaron que la víctima ya no tenía signos vitales.

Según los informes preliminares, la mujer vivía sola y las cerraduras de la casa no estaban forzadas, por lo que las autoridades presumen que ella conocía al agresor. Será la FGJEM la encargada de aclarar el crimen.