"Encapuchados, los voy acusar con sus mamás": Andrés Manuel

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la víspera de la marcha para recordar la masacre del 2 de octubre de 1968, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los encapuchados que cometen actos de vandalismo durante las manifestaciones en la Ciudad de México.

¿Qué les diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy acusar con sus mamás, papás, con sus abuelos”.

El mandatario precisó que está seguro de que los abuelos, las mamás y los papás de los encapuchados “no están de acuerdo” en los actos que han cometido durante las últimas manifestaciones.

“Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás y los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados que no deben de andar haciendo eso”, indicó.

Y agregó: "Les darían hasta sus jalones y zapes".