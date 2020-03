Encapuchados agreden a militares durante operativo en Michoacán

MICHOACÁN.- Un grupo de militares desplegados en la localidad de Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, Michoacán, fueron agredidos el martes por pobladores encapuchados que exigían la libertad de tres presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Hasta un inmueble que los soldados utilizaban como cuartel, llegaron más de una decena de jóvenes lanzando rocas y exigiendo la libertad de los detenidos en la comunidad de Lombardía, del municipio Gabriel Zamora, de acuerdo con un video que circula en redes sociales.

Les voy a dar 10 minutos para que se salgan y entreguen a los muchachos", así increparon a los militares.

Además les advirtieron: “vámonos, el pueblo es pueblo y el pueblo se respeta... el pueblo no los quiere aquí... háblale a tu jefe, pásame a tu jefe, nos vamos a llevar a unos elementos si no sueltan a unos muchachos. Para que sepan, si están escuchando, nos vamos a llevar a todos los elementos si no sueltan a los muchachos".

Ante la tensión, los militares abandonaron el lugar. Los sujetos ingresaron al improvisado cuartel y les robaron y quemaron algunas pertenencias.

En esa región, Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan el control territorial.

En mayo del año pasado, 11 militares fueron retenidos y desarmados por habitantes de la comunidad El Chauz, en el municipio de La Huacana, en la Tierra Caliente de Michoacán.

Dicha entidad se convirtió en el segundo estado más violento del país, desplazando al Estado de México, Chihuahua, Baja California y Jalisco.

En el acumulado enero-febrero de 2020, la entidad gobernada por el perredista Silvano Aureoles Conejo, suma 467 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento de 64% con respecto al mismo periodo de 2019, en el que se registraron 284 asesinatos, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe recordar que Guanajuato, colindante con Michoacán, es el más violento con 810 muertes intencionales, en números absolutos, en su mayoría derivadas de la lucha territorial entre los grupos criminales Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación.

Funcionarios estatales consultados aseguran que el año pasado hubo una reconfiguración de alianzas entre células criminales en Michoacán, que dieron origen a Cárteles Unidos, del pacto entre Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana, la Familia Michoacana, Blancos de Troya y Caballeros Templarios Guardia Michoacana.