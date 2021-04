En mi gobierno "nunca jamás" se llevarán a cabo montajes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno jamás se llevarán prácticas de montajes como el que realizó Genaro García Luna, extitular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la supuesta captura de la ciudadana francesa Florence Cassez, o en el caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que durante el periodo neoliberal se presentaban estos casos de montaje porque existía, aseguró, una asociación estrecha y "hasta delictuosa" entre el poder político y los medios de comunicación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En Palacio Nacional y como lo había adelantado el Presidente, se difundió la grabación del momento en que fue detenida Florence Cassez y su ex-pareja Israel Vallarta, quien permanece en cárcel acusado por otros dos casos de secuestro.

Destaca AMLO que si Azucena Pimentel exproductora de Primero Noticias de Loret tuvo que ver con el montaje en Televisa no podrá seguir trabajando en el gobierno federal y le pide a Jesús Ramírez resolver el tema hoy mismo. pic.twitter.com/Vz86m7pBFG — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 7, 2021

"Se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo ya son distintas las relaciones que se dan con los medios de muchos respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa, esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder: un medio de comunicación y el señor García Luna, que después llega a ser secretario de Seguridad y ahora está detenido y encarcelado por vínculos de la delincuencia organizada.

"El otro caso de la niña Paulette lo mismo. Es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás", agregó.